Ф'юрі готовий битися з Усиком

Тайсон Ф'юрі прокоментував можливий бій проти Олександра Усика

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі висловив бажання побитися з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу на початку наступного року.

Про це розповів сам британський боксер.

"Очікую на великий 2023-й. Усі постійно кажуть про "великі гроші", які пропонують у Саудівській Аравії (за проведення бою з Усиком) Френк Воррен казав мені, що його можуть організувати у першому кварталі наступного року. У лютому або на початку березня. Тому давайте це зробимо. Я готовий, і схоже, що Усик теж цього хоче", - розповів Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям.