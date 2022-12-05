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Ф'юрі готовий битися з Усиком

Сьогодні 10:40 222 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував можливий бій проти Олександра Усика
Ф'юрі готовий битися з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingnews24.com.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі висловив бажання побитися з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу на початку наступного року.

Про це розповів сам британський боксер.

"Очікую на великий 2023-й. Усі постійно кажуть про "великі гроші", які пропонують у Саудівській Аравії (за проведення бою з Усиком)

Френк Воррен казав мені, що його можуть організувати у першому кварталі наступного року. У лютому або на початку березня. Тому давайте це зробимо. Я готовий, і схоже, що Усик теж цього хоче", - розповів Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям.

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