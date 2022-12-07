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Лопес: Ціль на 2023 рік - бій проти Тейлора у Великобританії

Сьогодні 21:12 280 0
Колишній абсолютний чемпіон світу розповів про плани на наступний рік
Лопес: Ціль на 2023 рік - бій проти Тейлора у Великобританії
#Теофімо Лопес, #Джош Тейлор

Джерело - Boxing Scene.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) хоче провести бій з чемпіоном світу у першій напівсередній вазі за версією WBO Джошом Тейлором (19-0, 13 KO).

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Ціль на 2023 рік - бій проти Джоша Тейлора у Великобританії. Хочу надерти йому гузницю та подарувати вболівальникам грандіозний виступ. За правильних грошей це бій можна провести. Вірю, що він може провести ще один чи два поєдинки у першій напівсередній вазі", - сказав Лопес.

Раніше Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко.

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