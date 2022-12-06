Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) є фаворитом у бою проти ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО).

"Сподіваюся, Хейні поб’ється з Ломаченком. Я думаю, що Девін переможе Лому, враховуючи, як той виглядав у бою з Ортісом.

Але все може змінитись. Можливо, Ломаченку це було необхідно, щоб скинути іржу.

Чи вважаю я, що Ломаченко той самий після бою зі мною? Ні, ніхто не залишається колишнім після того, як вони б'ються зі мною. Ніхто.

Я наношу цим бійцям велику шкоду і роблю це різними способами. Багатьох я відправляю до нокауту.

Ломаченко постійно рухається, постійно викидає удари. Коли справа доходить до чемпіонських раундів, тобі потрібне друге дихання.

Я не вірю, що Ломаченко колишній. Думаю, його вік починає позначатися, плюс він захищає свою країну. Мені здається, що через це він сильно зносився", - сказав Лопес.