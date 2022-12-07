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Ф’юрі: Усик – старий, він зношений аматорською кар'єрою

Сьогодні 11:24 181 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Ф’юрі: Усик – старий, він зношений аматорською кар'єрою
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBA, WBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) не має шансів перемогти володаря поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Насправді Усик старший за мене. Йому 35 років, а мені 34. Так що це був би рівний бій, якби йому було 22. Можливо, тоді все було б інакше, але так він старий. У нього 300 боїв у аматорах, він зношений.

На його одометрі близько 400 тисяч кілометрів. Він провів 315 аматорських боїв або близько того. Він також має 20 поєдинків у профі. Я не вірю, що в нього найкраща робота ніг у боксі. І я також не вірю, що він швидший за мене.

Ми сподіваємося побачити найбільший бій у моїй кар'єрі. 2023-й принесе великі поєдинки, яких дійсно чекають фанати", – сказав Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком.

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