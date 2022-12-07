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Воррен: Ф’юрі зупинить Усика, він надто великий для нього

Сьогодні 15:15 254 0
Воррен прокоментував можливий бій Усик - Ф’юрі
Воррен: Ф’юрі зупинить Усика, він надто великий для нього
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) достроково переможе володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Я думаю, що Тайсон зупинить його. Просто він надто великий для Усика.

Я думаю, що вони дуже схожі в плані навичок і боксерського мислення, але все ж таки Тайсон трохи краще у всіх напрямках.

Усик справді хороший боксер. Він чудовий надважковаговик і був приголомшливим у крузервейті.

Але якщо подивитися на хлопців, то Тайсон кращий за всіма пунктами", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Ф'юрі готовий битися з Усиком.

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