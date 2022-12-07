Воррен: Ф’юрі зупинить Усика, він надто великий для нього

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) достроково переможе володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Я думаю, що Тайсон зупинить його. Просто він надто великий для Усика.

Я думаю, що вони дуже схожі в плані навичок і боксерського мислення, але все ж таки Тайсон трохи краще у всіх напрямках.

Усик справді хороший боксер. Він чудовий надважковаговик і був приголомшливим у крузервейті.

Але якщо подивитися на хлопців, то Тайсон кращий за всіма пунктами", - сказав Воррен.