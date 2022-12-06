Бівол відмовився від реваншу з Канело

Джерело - isport.ua.
Чемпіон WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол не планує реваншу із абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі Саулем Альваресом.
Про це розповів сам боксер в інтерв'ю Little Giant Boxing.
"Ми обговоримо реванш, без проблем. Я сказав менеджерам та промоутеру, що хочу рухатися вперед, побитися за ще один титул.
Звісно, ще один бій із Канело – непоганий варіант. Але я волію побитися ще за один пояс.
Головне – не імена, а пояси. Сьогодні Артур Бетербієв чемпіон, можливо, завтра ним стане Ентоні Ярд або хтось інший. Будь-який добрий боксер-професіонал хоче стати абсолютним чемпіоном.
Пояси важливіші за гроші, бо з ними я можу заробити більше грошей. Звичайно, я люблю гроші, але якби думав тільки про них, то не був би тут.
Я погоджувався на багато боїв, де особливо не заробляв. Я бився, тому що мені це було необхідно", - сказав Бівол
Раніше повідомлялося, що Бівол готовий змінити вагову категорію заради титульного бою з Канело.