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Джойс: Вірю, що можу перемогти Ф’юрі

Сьогодні 16:44 219 0
Джо Джойс прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Джойс: Вірю, що можу перемогти Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) готовий до бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Звичайно, я хочу побитися з Ф’юрі. Це чудовий бій. У нас були чудові раунди в спарингах, і прямо зараз він найкращий у нашій вазі.

Я поб’юся з Ф’юрі. Він добрий хлопець, добрий боєць. Я б із задоволенням прийняв цей виклик. Я вірю, що я зроблю все, що можу. Я вірю, що можу його перемогти.

У нас були конкурентні спаринги. Це буде новий рівень – на рингу арени. З огляду на його навички це буде складний бій, але я не просто так є боксером.

Я конкурентний боєць. Я хочу забратися на вершину та перемогти найкращих. Тому я поб’юся з Ф’юрі", - сказав Джойс.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям.

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