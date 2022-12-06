Джойс: Вірю, що можу перемогти Ф’юрі

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) готовий до бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Звичайно, я хочу побитися з Ф’юрі. Це чудовий бій. У нас були чудові раунди в спарингах, і прямо зараз він найкращий у нашій вазі.

Я поб’юся з Ф’юрі. Він добрий хлопець, добрий боєць. Я б із задоволенням прийняв цей виклик. Я вірю, що я зроблю все, що можу. Я вірю, що можу його перемогти.

У нас були конкурентні спаринги. Це буде новий рівень – на рингу арени. З огляду на його навички це буде складний бій, але я не просто так є боксером.

Я конкурентний боєць. Я хочу забратися на вершину та перемогти найкращих. Тому я поб’юся з Ф’юрі", - сказав Джойс.