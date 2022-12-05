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Ф'юрі назвав бажаного суперника для Вайлдера

Сьогодні 18:25 144 0
Британець чекає на цей бій
Ф'юрі назвав бажаного суперника для Вайлдера
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - talkSPORT.

Чинний чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0) із задоволенням подивився б поєдинок за участю британського боксера Джо Джойса (15-0) та американця Деонтея Вайлдера (43-2). 

Про це заявив сам циганський король.

"Не думаю, що у світі є людина, здатна витримати удар Деонтея Вайлдера. Але Джойс – Джаггернаут. Я хотів би подивитися їхній бій. Якщо я битимуся з Усиком, то Джойс, можливо, зустрінеться з Вайлдером. Хто б не хотів цього бою? Хіба хтось не хоче подивитися на бій найжорсткішої людини у світі проти найсильнішого панчера у світі? Це був би фантастичний поєдинок", - заявив Ф'юрі.

Як відомо, Джойс у своєму останньому бою виграв у 11-му раунді нокаутом у Джозефа Паркера (30-3) і завоював тимчасовий титул чемпіона світу WBO у суперважкій вазі.

Раніше Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком.

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