Ф'юрі назвав бажаного суперника для Вайлдера

Британець чекає на цей бій

Джерело - talkSPORT.

Чинний чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0) із задоволенням подивився б поєдинок за участю британського боксера Джо Джойса (15-0) та американця Деонтея Вайлдера (43-2).

Про це заявив сам циганський король.

"Не думаю, що у світі є людина, здатна витримати удар Деонтея Вайлдера. Але Джойс – Джаггернаут. Я хотів би подивитися їхній бій. Якщо я битимуся з Усиком, то Джойс, можливо, зустрінеться з Вайлдером. Хто б не хотів цього бою? Хіба хтось не хоче подивитися на бій найжорсткішої людини у світі проти найсильнішого панчера у світі? Це був би фантастичний поєдинок", - заявив Ф'юрі.

Як відомо, Джойс у своєму останньому бою виграв у 11-му раунді нокаутом у Джозефа Паркера (30-3) і завоював тимчасовий титул чемпіона світу WBO у суперважкій вазі.

Раніше Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком.