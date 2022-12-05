Гірн: Організувати бій Ф’юрі – Усик буде досить легко

Бій чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) можна провести швидко і без особливих проблем.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Думаю, що організувати бій Ф’юрі – Усик буде досить легко. На Близькому Сході за цей поєдинок запропонують багато грошей, тому я вважаю, що його влаштують наступним. Туди їх ведуть гроші.

Звичайно ж, титули мають стояти на кону, оскільки Саудівська Аравія захоче переконатись, що це бій за звання абсолютного чемпіона. Їм необхідно подолати кілька перешкод, але я думаю, що вони впораються", – сказав Гірн.