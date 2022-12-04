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Красюк: Те, що ми побачили в поєдинку Ф’юрі та Чісори - це далеко не бокс

Сьогодні 14:55 230 0
Промоутер прокоментував бій Ф'юрі - Чісора
Красюк: Те, що ми побачили в поєдинку Ф’юрі та Чісори - це далеко не бокс
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Boxing UK.

Після поразки від володаря пояса WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) Дерек Чісора (33-13, 23 КО) може продовжити ще свою боксерську кар'єру.

Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

"Я не знаю, як це прокоментувати. Я маю на увазі, що поважаю обох хлопців, обох джентльменів. Але те, що сталося, що ми побачили - це далеко не бокс. Як сказав Усик, це був гарний спаринг.

Що Ф’юрі кричав Усику після бою? Ми відчули енергію, але не розібрали слова. Ми йдемо за званням абсолютного чемпіона, а що буде далі - відомо одному богу.

Я не думаю, що це кінець для Дерека Чісори. Він воїн, чоловік із великим серцем. Він, як і раніше, може продовжувати. Чісора бився за звання чемпіона світу за версією WBC. Це була не вулична бійка, а серйозний титульний бій", - сказав Красюк.

Нагадаємо Ф’юрі переміг Чісору технічним нокаутом у 10-му раунді.

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