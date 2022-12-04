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Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі

Сьогодні 14:25 209 0
Колишній чемпіон впевнений, що в українця велика воля до перемоги
Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Леннокс Льюїс

Джерело - Daily Mail.

Володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) у потенційному бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) буде складно боксувати.

Про це заявив легендарний британець Леннокс Льюїс.

"Я думаю, що на нас чекає відмінний бій між Ф'юрі та Усиком. Усик - чемпіон світу, а деякий час володів усіма титулами на категорію нижче.

Усик прийшов на бій Тайсона проти Дерека. Я знаю, що він уважно дивився і відчував цю енергію. Він спробує знайти спосіб перемогти Ф'юрі. Це не буде легкою прогулянкою для Тайсона. Ця людина повністю присвячена своїй роботі. Він повністю викладається під час тренувань і має велику волю до перемоги", - сказав Льюїс.

Бій Ф'юрі - Чісора відбувся 3 грудня у Лондоні. Рефері зупинив поєдинок наприкінці 10-го раунду, Тайсон втретє в кар'єрі здолав Чісору.

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