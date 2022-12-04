Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі

Володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) у потенційному бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) буде складно боксувати.

Про це заявив легендарний британець Леннокс Льюїс.

"Я думаю, що на нас чекає відмінний бій між Ф'юрі та Усиком. Усик - чемпіон світу, а деякий час володів усіма титулами на категорію нижче.

Усик прийшов на бій Тайсона проти Дерека. Я знаю, що він уважно дивився і відчував цю енергію. Він спробує знайти спосіб перемогти Ф'юрі. Це не буде легкою прогулянкою для Тайсона. Ця людина повністю присвячена своїй роботі. Він повністю викладається під час тренувань і має велику волю до перемоги", - сказав Льюїс.