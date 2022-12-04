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Естрада переміг Гонсалеса та здобув титул WBC

Сьогодні 09:09 204 0
Естрада переміг Гонсалеса та здобув титул WBC

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Franchise у другій найлегшій вазі Хуан Франсиско Естрада (44-3, 28 КО) здобув перемогу над колишнім чемпіоном світу Романом Гонсалесом (51-4, 41 КО).

Естрада переміг рішенням більшості суддів: 114-114, 116-112 та 115-113. На кону поєдинку стояв вакантний пояс чемпіона світу за версією WBC.

Це буй третій бій між боксерами. Перший поєдинок вони провели у 2012-му - тоді рішенням суддів переміг Гонсалес. У реванші у 2021-му Естрада виграв роздільним рішенням.

Нагадаємо Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC.

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