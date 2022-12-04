Чісора: Дякую рефері за те, що зупинив бій

Боєць суперважкої ваги Дерек Чісора (33-13, 23 КО) задоволений тим, що рефері зупинив бій з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Хочу подякувати рефері за те, що зупинив бій. Як боєць, я не хотів зупинятися. Дякую Тайсону, я дуже ціную це. Ми друзі.

Наближається великий бій, усі хочуть побачити одного чемпіона у суперважкій вазі", - сказав Чісора.