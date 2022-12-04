Головне
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
Сьогодні 00:13 33850
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 246
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:48 735
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 805
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 7297
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою
Сьогодні 03:45 1644
Ф'юрі - Чісора: Як це було
Сьогодні 00:09 12009
Збірна Аргентини з труднощами перемогла Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:58 706
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Вчора 22:12 1493
Берінчик - Менді: Як це було
Вчора 22:12 7636
Прямі трансляції

Берінчик: Доброго вечора, ми з України! Дякую всім за підтримку

Сьогодні 08:08 444 0
Український боксер коротко прокоментував свою перемогу над Менді
Берінчик: Доброго вечора, ми з України! Дякую всім за підтримку
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International та EBU у легкій вазі українець Денис Берінчик (17-0, 9 КО) опублікував відео у своєму Instagram після перемоги над Іваном Менді (47-6-1, 22 КО):

"Доброго вечора, ми з України! Дякую за підтримку та привітання. Зараз два пояси їдуть до України!", - зазначив Берінчик.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Зазначимо, що Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU. Судді одноголосно віддали перемогу Денису (117:112, 116:112, 116:112).

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 4723
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 7636
Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою 3934
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 12009
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 33850
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 7297
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12181 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12022 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180917 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102669
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15197
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16565 2