Берінчик: Доброго вечора, ми з України! Дякую всім за підтримку

Український боксер коротко прокоментував свою перемогу над Менді

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International та EBU у легкій вазі українець Денис Берінчик (17-0, 9 КО) опублікував відео у своєму Instagram після перемоги над Іваном Менді (47-6-1, 22 КО):

"Доброго вечора, ми з України! Дякую за підтримку та привітання. Зараз два пояси їдуть до України!", - зазначив Берінчик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Зазначимо, що Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU. Судді одноголосно віддали перемогу Денису (117:112, 116:112, 116:112).