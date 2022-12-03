Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відмовився від бою з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який мав відбутися 3 грудня.

Про це розповів сам британський боксер.

"Думаю, вони хочуть битися зі мною, якщо я переможу Чісору, що не гарантовано. Їм пропонували багато грошей за бій 3 грудня, але вони не прийняли це з якихось причин. Не моя справа.

Я не можу прожити своє життя замість когось. Я можу жити лише своїм життям. Я не можу просто чекати. Мені 34, а не 22. Я повинен діяти швидко, і якщо я збираюся бути у боксі, то хочу організовувати свої бої швидко, а не чекати чогось, що може не відбутися.

Якби мене запитали, чому я не можу почекати наступного року для поєдинку з Усиком, я б відповів, що нічого не гарантовано у цьому житті, особливо на наступний рік.

Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усиком за абсолюта у Саудівській Аравії наступного року і переміг, то так і буде. Але якщо ні, то я не плакатиму над пролитим молоком. Я продовжу свою кар'єру та життя", – розповів Ф'юрі.