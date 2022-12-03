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Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою

Сьогодні 15:38 552 0
Тайсон Ф'юрі поки не виключає, що проведе поєдинок з Олександром Усиком.
Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відмовився від бою з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який мав відбутися 3 грудня.

Про це розповів сам британський боксер.

"Думаю, вони хочуть битися зі мною, якщо я переможу Чісору, що не гарантовано. Їм пропонували багато грошей за бій 3 грудня, але вони не прийняли це з якихось причин. Не моя справа.

Я не можу прожити своє життя замість когось. Я можу жити лише своїм життям. Я не можу просто чекати. Мені 34, а не 22. Я повинен діяти швидко, і якщо я збираюся бути у боксі, то хочу організовувати свої бої швидко, а не чекати чогось, що може не відбутися.

Якби мене запитали, чому я не можу почекати наступного року для поєдинку з Усиком, я б відповів, що нічого не гарантовано у цьому житті, особливо на наступний рік.

Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усиком за абсолюта у Саудівській Аравії наступного року і переміг, то так і буде. Але якщо ні, то я не плакатиму над пролитим молоком. Я продовжу свою кар'єру та життя", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, Боб Арум не бачить проблем в організації бою Усик - Ф’юрі.

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