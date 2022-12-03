Головне
Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 23:32 868
Прима - у ТОП-30 спринту Кубка світу у Контіолагті
Сьогодні 13:14 1
Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку
Сьогодні 12:38 96
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Сьогодні 09:36 552
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 07:35 1891
Нідерланди зіграють зі США, Аргентина - з Австралією: розклад матчів 3 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 238
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022
Вчора 23:52 820
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:19 37323
Збірна Швейцарії здолала Сербію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:00 420
Збірна Бразилії поступилася Камеруну, але виграла групу G на ЧС-2022
Вчора 22:59 579
Прямі трансляції

Красюк: Бій Усик - Ф’юрі стане найбільшим поєдинком в історії

Сьогодні 12:31 182 0
Олександр Красюк поділився думками про можливість бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі
Красюк: Бій Усик - Ф’юрі стане найбільшим поєдинком в історії
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingscene.com.

Бій чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може стати найбільшим поєдинком в історії боксу.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Є лише одне - поєдинок Тайсона. Все інше в силі, ми готові до роботи.

Цілком ймовірно, що поєдинок пройде у Саудівській Аравії, але якщо ні, у нас є багато варіантів на ринку. Ймовірно, це найбільший бій у надважкій вазі в історії, тому провести його десь на планеті не складе великих труднощів", - відзначив Красюк.

Нагадаємо, Боб Арум не бачить проблем в організації бою Усик - Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО 1566
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 1629
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 319277
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 37323
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою 1891
Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку 1863
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11542
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29821
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57950 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17249 26
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7110
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21892