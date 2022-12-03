Красюк: Бій Усик - Ф’юрі стане найбільшим поєдинком в історії

Джерело - boxingscene.com.
Бій чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може стати найбільшим поєдинком в історії боксу.
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Є лише одне - поєдинок Тайсона. Все інше в силі, ми готові до роботи.
Цілком ймовірно, що поєдинок пройде у Саудівській Аравії, але якщо ні, у нас є багато варіантів на ринку. Ймовірно, це найбільший бій у надважкій вазі в історії, тому провести його десь на планеті не складе великих труднощів", - відзначив Красюк.
Нагадаємо, Боб Арум не бачить проблем в організації бою Усик - Ф’юрі.