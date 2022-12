Берінчик - Менді: Як це було

117:112, 116:112, 116:112! Берінчик перемагає Менді!

12-раунд: Класну атаку провів Берінчик наприкінці поєдинку і схоже, що українець виграв останній раунд. Очікуємо на рішення суддів!

11-раунд: Обмінюються боксери ударами. Залишився останній і дуже важливий раунд з точки зору записок суддів.

10-раунд: Штовхнув Берінчик суперника, суддя провів розмову з українцем. Черговий рівний раунд, залишилося усього дві 3-хвилинки.

9-раунд: Хороші джеби викинув Берінчик у цьому раунді, хоч і відповідає Менді. Є відчуття, що перед чемпіонськими раундами українець йде фаворитом у записках суддів.

8-раунд: Видно, що обидва бійця втомлюються. Менше руху в ринзі і частіше просто на прямих ногах викидають удари бійці.

7-раунд: По корпусу пропустив Берінчик, але відповів непоганою двійкою. 5 раундів залишилося до кінця нашого бою!

6-раунд: Рівний раунд від боксерів. І Берінчик і Менді пропускали неприємні удари. Українець втомлюється і вже не так вільно себе почуває.

5-раунд: Декілька потужних ударів пропустив Берінчик у цьому раунді. Демонструє француз, що не варто його списувати з рахункоів у цьому поєдинку.

4-раунд: Класні бокові удари Берінчик виконав у цьому раунді. Менді намагається відповідати, але більшість спроб йдуть у молоко.

3-раунд: Рівну 3-хвилинку продемонстрували боксери, вдалося Менді пробити блок українського боксера.

2-раунд: Більше ударів викидає Берінчик і влучніше діє Денис, Менді намагається завдати потужний удар. Українець поки виглядає впевненіше.

1-раунд: Наприкінці раунду Берінчик провів кілька хороших ударів по корпусу і загалом українець трохи активнішим був.

Denys Berinchyk honors his home country 🇺🇦 #FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/XQGYwrr656

Бій розпочався!

Денис Берінчик також з'являється на арені!

Іван Менді виходить на ринг!

На арену вже приїхав український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.

And look who's here 👀@Usykaa x #FuryChisora pic.twitter.com/Zji8dRs4NZ