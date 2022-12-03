Берінчик - Менді: Як це було

Джерело - Чемпіон.
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🇺🇦 ДЕНИС БЕРІНЧИК
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🇫🇷 ІВАН МЕНДІ
|16 - 0 - 0
|РЕКОРД
|47 - 5 - 1
|34
|ВІК
|37
|170 см
|ЗРІСТ
|174 см
|170
|РОЗМАХ РУК
|178
|Ортодокс
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бій за пояс EBU (Європейський боксерський союз) в легкій вазі
|3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур
117:112, 116:112, 116:112! Берінчик перемагає Менді!
12-раунд: Класну атаку провів Берінчик наприкінці поєдинку і схоже, що українець виграв останній раунд. Очікуємо на рішення суддів!
11-раунд: Обмінюються боксери ударами. Залишився останній і дуже важливий раунд з точки зору записок суддів.
10-раунд: Штовхнув Берінчик суперника, суддя провів розмову з українцем. Черговий рівний раунд, залишилося усього дві 3-хвилинки.
9-раунд: Хороші джеби викинув Берінчик у цьому раунді, хоч і відповідає Менді. Є відчуття, що перед чемпіонськими раундами українець йде фаворитом у записках суддів.
8-раунд: Видно, що обидва бійця втомлюються. Менше руху в ринзі і частіше просто на прямих ногах викидають удари бійці.
7-раунд: По корпусу пропустив Берінчик, але відповів непоганою двійкою. 5 раундів залишилося до кінця нашого бою!
6-раунд: Рівний раунд від боксерів. І Берінчик і Менді пропускали неприємні удари. Українець втомлюється і вже не так вільно себе почуває.
5-раунд: Декілька потужних ударів пропустив Берінчик у цьому раунді. Демонструє француз, що не варто його списувати з рахункоів у цьому поєдинку.
4-раунд: Класні бокові удари Берінчик виконав у цьому раунді. Менді намагається відповідати, але більшість спроб йдуть у молоко.
3-раунд: Рівну 3-хвилинку продемонстрували боксери, вдалося Менді пробити блок українського боксера.
2-раунд: Більше ударів викидає Берінчик і влучніше діє Денис, Менді намагається завдати потужний удар. Українець поки виглядає впевненіше.
1-раунд: Наприкінці раунду Берінчик провів кілька хороших ударів по корпусу і загалом українець трохи активнішим був.
Denys Berinchyk honors his home country 🇺🇦#FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/XQGYwrr656— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Бій розпочався!
Денис Берінчик також з'являється на арені!
Іван Менді виходить на ринг!
На арену вже приїхав український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.
And look who's here 👀@Usykaa x #FuryChisora pic.twitter.com/Zji8dRs4NZ— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Вже незабаром Берінчик побореться за титул EBU в легкій вазі проти Менді.
Українець Денис Берінчик в бою за титул EBU в легкій вазі проведе бій проти француза Івана Менді. Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур у андеркарді чемпіонського бою (WBC) в надважкій вазі Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок - 22:00 за київським часом.
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