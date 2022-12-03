Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Джерело - Чемпіон.
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🇺🇦 ДЕНИС БЕРІНЧИК
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🇫🇷 ІВАН МЕНДІ
|16 - 0 - 0
|РЕКОРД
|47 - 5 - 1
|34
|ВІК
|37
|170 см
|ЗРІСТ
|174 см
|170
|РОЗМАХ РУК
|178
|Ортодокс
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бій за пояс EBU (Європейський боксерський союз) в легкій вазі
|3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур
Українець Денис Берінчик () в бою за титул EBU в легкій вазі проведе бій проти француза Івана Менді. Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур у андеркарді чемпіонського бою (WBC) в надважкій вазі Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок - 22:00 за київським часом.
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