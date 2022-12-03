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Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Сьогодні 07:35 1344 0
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик

🇺🇦 ДЕНИС БЕРІНЧИК

Іван Менді

🇫🇷 ІВАН МЕНДІ
16 - 0 - 0 РЕКОРД 47 - 5 - 1
34 ВІК 37
170 см ЗРІСТ 174 см
170 РОЗМАХ РУК 178
Ортодокс СТІЙКА Ортодокс
Бій за пояс EBU (Європейський боксерський союз) в легкій вазі
3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур

Українець Денис Берінчик () в бою за титул EBU в легкій вазі проведе бій проти француза Івана Менді. Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур у андеркарді чемпіонського бою (WBC) в надважкій вазі Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок - 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині. Пряма трансляція бою в медіасервісі Megogo.

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