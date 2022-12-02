Канело вибачився перед Мессі

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес вибачився перед капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

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"В останні дні мене захлеснули пристрасть і любов до моєї країни, і я дав недоречні коментарі. Тому я хочу попросити вибачення у Мессі та народу Аргентини. Щодня ми вчимося чогось нового, і зараз настала моя черга.

Я бажаю обом командам успіху у їхніх сьогоднішніх матчах. Ми вболіватимемо за Мексику до кінця", - написав Альварес.