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Канело вибачився перед Мессі

Сьогодні 13:50 207 0
Сауль Альварес побажав аргентинському футболістові всього найкращого.
Канело вибачився перед Мессі
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес вибачився перед капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

Актуально: Канело: Мессі протирав підлогу нашою футболкою? Молюся Богові, щоби не зустрітися з ним

"В останні дні мене захлеснули пристрасть і любов до моєї країни, і я дав недоречні коментарі. Тому я хочу попросити вибачення у Мессі та народу Аргентини. Щодня ми вчимося чогось нового, і зараз настала моя черга.

Я бажаю обом командам успіху у їхніх сьогоднішніх матчах. Ми вболіватимемо за Мексику до кінця", - написав Альварес.

Нагадаємо, Тайсон заступився за Мессі після погроз Канело.

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