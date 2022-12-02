Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 ДЕНИС БЕРІНЧИК 🇫🇷 ІВАН МЕНДІ

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Українець Денис Берінчик () в бою за титул EBU в легкій вазі проведе бій проти француза Івана Менді. Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур у андеркарді чемпіонського бою (WBC) в надважкій вазі Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок - 22:00 за київським часом.

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