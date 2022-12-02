Головне
Збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022
Сьогодні 18:59 516
Збірна Уругваю перемогла Гану, але не вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 19:10 258
Кандидатуру Шевченка висунули на пост президента УАФ
Сьогодні 15:57 525
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 242
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:17 318509
Ушеніна виграла супертурнір в Індії
Сьогодні 12:55 323
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 401
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 35627
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 1123
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 846
Прямі трансляції

Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Сьогодні 19:54 582 0
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик

🇺🇦 ДЕНИС БЕРІНЧИК

Іван Менді

🇫🇷 ІВАН МЕНДІ
16 - 0 - 0 РЕКОРД 47 - 5 - 1
34 ВІК 37
170 см ЗРІСТ 174 см
170 РОЗМАХ РУК 178
Ортодокс СТІЙКА Ортодокс
Бій за пояс EBU (Європейський боксерський союз) в легкій вазі
3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур

Українець Денис Берінчик () в бою за титул EBU в легкій вазі проведе бій проти француза Івана Менді. Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур у андеркарді чемпіонського бою (WBC) в надважкій вазі Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок - 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині. Пряма трансляція бою в медіасервісі Megogo.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 1123
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 35627
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 926
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022 Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022 1009
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 962
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 318509
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110603
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12735
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19615
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3835 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16140
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20289