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Ф'юрі: У мене більше нокаутів, ніж в Усика боїв

Сьогодні 14:12 189 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Ф'юрі: У мене більше нокаутів, ніж в Усика боїв
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - .tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) оцінив бій проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Він добився певного успіху, але, думаю, Стів Каннінгем був кращим, ніж Олександр Усик. Це лише моя думка. Гадаю, Стів би його побив.

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Всі хочуть того, що має великий "Циганський король". Безсмертя. У мене більше нокаутів, ніж у нього боїв. Я виграв більше поясів, ніж у нього штанів у шафі. Я брав участь у більшій кількості подій, ніж у нього, напевно, є шкарпеток.

Вони повинні бути зацікавлені мною. Селюки цього дивізіону не цікавлять великого вождя, короля та імператора. Вони повинні підійти до мого столу. За мною пригощання", - сказав Ф'юрі.

3 грудня Ф’юрі проведе бій проти Чісори. Усик відвідає цей бій.

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