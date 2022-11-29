Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) пригадав перемогу над Володимиром Кличком, яку він здобув 28 листопада 2015 року.

Про це розповів сам британський боксер на шоу The MMA Hour.

"Чесно кажучи, я думаю, що це був гівняний вечір. Мені здається, що це було ніби прокляття. Наступні сім років вийшли досить лайняними. Перед цим боєм були 27 фантастичних років, а після нього – сім гівняних. Перемога над Володимиром Кличком – це ніби вершина Евересту, я здолав чемпіона світу в суперважкій вазі, але тут, зрозуміло, були свої плюси та мінуси.

Насправді я ніколи не хотів усієї цієї слави та іншого лайна, яке приходить разом із чемпіонським титулом. Це не було для мене головним. Я отримав усе, що хотів, побивши Кличка, але це опановує твоє життя. Твоє життя більше не належить тобі. Ти нікуди не можеш піти, не можеш жити нормальним життям.

Це не те, чого я хотів, це не круте життя. Ти смокчеш болт. Це погано, бо ти більше не маєш власного життя. Куди б я не йшов, мене мучили люди. Я не міг вийти на вулицю зі своєю сім'єю, не міг бути звичайним хлопцем", – сказав Ф’юрі.