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Ф’юрі: Дата бою з Джошуа була призначена

Сьогодні 14:54 248 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував зрив бою проти Ентоні Джошуа
Ф’юрі: Дата бою з Джошуа була призначена
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) пояснив зрив бою проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я намагався влаштувати цей бій, але він не відбувся. Цей поєдинок ніколи не відбудеться не через мене.

Я запропонував їм гарний розподіл гонорару, але все зводиться до одного ідіота, який не хоче погоджуватися на бій. Ви можете привести коня до води, але не можна змусити його пити.

Джошуа не можна затягнути на ринг для бою із Циганським королем. Якби він збирався це робити, то зробив би за 30-40 мільйонів доларів в Англії, під час найбільшого бою в історії Великої Британії.

Дата була призначена, стадіон "Вемблі" чекав на нас, але не зрослося. Тепер вони кажуть, що планують натомість побитися з Ділліаном Вайтом. Не впевнений, що відбувається, але це мені нецікаво", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, промоутер назвав імена можливих суперників Джошуа.

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