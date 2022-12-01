Ф’юрі: Дата бою з Джошуа була призначена

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) пояснив зрив бою проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я намагався влаштувати цей бій, але він не відбувся. Цей поєдинок ніколи не відбудеться не через мене.

Я запропонував їм гарний розподіл гонорару, але все зводиться до одного ідіота, який не хоче погоджуватися на бій. Ви можете привести коня до води, але не можна змусити його пити.

Джошуа не можна затягнути на ринг для бою із Циганським королем. Якби він збирався це робити, то зробив би за 30-40 мільйонів доларів в Англії, під час найбільшого бою в історії Великої Британії.

Дата була призначена, стадіон "Вемблі" чекав на нас, але не зрослося. Тепер вони кажуть, що планують натомість побитися з Ділліаном Вайтом. Не впевнений, що відбувається, але це мені нецікаво", - сказав Ф’юрі.