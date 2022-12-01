Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 641
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 18
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 133
Іспанія зіграє з Японією, Хорватія - з Бельгією: розклад матчів 1 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 274
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022
Сьогодні 00:30 4901
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
Вчора 23:02 600
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Вчора 22:50 5755
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Вчора 18:57 2376
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:55 522
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Вчора 15:56 690
Прямі трансляції

Суперник Усика закликав Канело розібратися з Мессі

Сьогодні 11:40 199 0
Тайсон Ф'юрі дав пораду мексиканському боксеру, який був обурений діями аргентинця.
Суперник Усика закликав Канело розібратися з Мессі
#Сауль Канело Альварес, #Ліонель Мессі, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі підтримав абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса у конфлікті з капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам британський боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Актуально: Канело: Мессі протирав підлогу нашою футболкою? Молюся Богові, щоби не зустрітися з ним

"Я бачив, як Мессі штовхнув футболку збірної Мексики, а Канело погрожував вибити йому зуби. Ну і правильно. Не можна так чинити з чужою країною, це образливо. Отже, якщо Канело його побачить - лівий хук по корпусу, правий аперкот, удар головою. Бум - і цей недоносок у нокауті, а зуби розсипалися по підлозі", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон заступився за Мессі після погроз Канело.

Коментарі ()
Популярне зараз
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8714
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 4901
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5755
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 2376
Гравець збірної Тунісу забив вишуканий переможний гол у ворота Франції на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Тунісу забив вишуканий переможний гол у ворота Франції на ЧС-2022 - ВІДЕО 1125
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1945
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13745
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10268
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 224108 3
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6450 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8441
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20752