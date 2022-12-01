Суперник Усика закликав Канело розібратися з Мессі

Тайсон Ф'юрі дав пораду мексиканському боксеру, який був обурений діями аргентинця.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі підтримав абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса у конфлікті з капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам британський боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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"Я бачив, як Мессі штовхнув футболку збірної Мексики, а Канело погрожував вибити йому зуби. Ну і правильно. Не можна так чинити з чужою країною, це образливо. Отже, якщо Канело його побачить - лівий хук по корпусу, правий аперкот, удар головою. Бум - і цей недоносок у нокауті, а зуби розсипалися по підлозі", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон заступився за Мессі після погроз Канело.