Ф'юрі: Бокс викликає більшу залежність, ніж будь-який наркотик

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) виділив важливість боксу у своєму житті.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я закоханий у бокс з дитинства. Зараз мені 34 роки, ймовірно, через кілька років я завершу кар'єру. Мій шлях у боксі - відносини, сповнені любові та ненависті, і часом вони були дуже токсичними, але коли все добре, то все дуже добре.

Тож я в цих стосунках і я не кидаю все на самоплив. Я намагаюся налагодити відносини, саме на цьому етапі я зараз знаходжусь. Я багато разів хотів піти, але бокс завжди тягне назад. Це схоже на сильний наркотик або залежність.

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Знаю, що це залежність і я залежна людина. Бокс - це не мій найкращий друг, це залежність. Це жорстоко, адже коли я приходжу тренуватися в зал, він жорстоко поводиться з моїм тілом, розумом та душею, але потім бокс доводить мене до екстазу.

Бокс - це неймовірний кайф, який приводив мене до найвищих вершин, але й так само до найнижчих низин. Бокс викликає більшу залежність, ніж будь-який наркотик, тому що ти не можеш від нього відмовитися", - сказав Ф'юрі.