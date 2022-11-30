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Ф’юрі: Якщо Усик погодиться на бій, я дам йому ляпаса

Сьогодні 11:37 168 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій з Олександром Усиком
Ф’юрі: Якщо Усик погодиться на бій, я дам йому ляпаса
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) готовий битися з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

Актуально: Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття

"Якщо він погодиться на бій, я обіцяю вам, що дам йому ляпаса. Нещодавно він назвав мене алкоголіком, тому я хочу дізнатися, що він може сказати про випивку.

Я п'ю, так, звісно. Я людина. Я люблю випити пива. Хто цього не знає?", - сказав Ф'юрі.

3 грудня Ф’юрі проведе бій проти Чісори. Усик відвідає цей бій.

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