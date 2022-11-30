Брієдіс: Усик мене покличе – я прийду

Латвійський боксер Майріс Брієдіс (28-2, 20 KO) може перейти у надважку вагу заради бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам латвійський боксер в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

"Я готовий битися де завгодно і коли завгодно. Тому я відвідав вечір боксу на Sky Sports. Я хочу довести світові, що перша важка вага – дуже цікавий дивізіон. Щодо суперважкої ваги, то якщо Усик мене покличе – я прийду. Мені просто потрібна мета. Якщо я маю мету, то я йду до неї і домагаюся її.

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Я підірву Англію з чудовими трьома боями, які вдома біля телевізорів прийде дивитися вся країна. І покажу, що Латвія та Англія – це дуже сильні боксерські країни. Можливо, я погано говорю, але добре боксую", – сказав Брієдіс.