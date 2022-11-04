У 2018 році Брієдіс у рівному поєдинку програв Олександру Усику

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з Латвії Майріс Брієдіс виступив проти військової допомоги України.

Про це він написав у Твіттері.

"Відкрийте нарешті очі та подумайте, що це означає для нашої країни", - написав Брієдіс.

Atveriet jau beidzot acis un padomājiet, ko tas nozīmē mūsu valstij🤦‍♂️ pic.twitter.com/3Ld057B7HH — Mairis Briedis (@BriedisMairis) November 2, 2022

У 2018 році Брієдіс у рівному поєдинку програв Олександру Усику в півфіналі боксерської Суперсерії WBSS. У 2020 році латвієць виграв другий сезон Суперсерії і став чемпіоном світу IBF.