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Жертва Усика Брієдіс агітує проти України

Сьогодні 17:25 1296 1
У 2018 році Брієдіс у рівному поєдинку програв Олександру Усику
Жертва Усика Брієдіс агітує проти України
#Майріс Брієдіс, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з Латвії Майріс Брієдіс виступив проти військової допомоги України.

Про це він написав у Твіттері.

"Відкрийте нарешті очі та подумайте, що це означає для нашої країни", - написав Брієдіс.

У 2018 році Брієдіс у рівному поєдинку програв Олександру Усику в півфіналі боксерської Суперсерії WBSS. У 2020 році латвієць виграв другий сезон Суперсерії і став чемпіоном світу IBF.

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