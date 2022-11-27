Гірн: Впевнений, що бій Джошуа - Вайт відбудеться у 2023 році

Джермейн Франклін (21-1, 14 КО) виглядав втомленим у чемпіонських раундах бою з Ділліаном Вайтом (29-3, 19 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Франклін провів видатний бій. Вважаю, це був дуже близький поєдинок. Вайт повинен був виграти чемпіонські раунди, щоб перемогти. Франклін боксував чудово, але він втомився в чемпіонських раундах.

Коли після цього я вийшов на ринг, я сказав Ділліану: "Це було близько". Він відповів: "Ні, це не так". Кажу: "А я думаю, що так. Тобі потрібні були всі ці останні раунди, щоб виграти бій.

Дуже хороший виступ Джермейна. Якісний надважковаговик і важка ніч для Ділліана. На нього не звернули уваги люди, які, можливо, не чули про нього, але ми знали. Звертаюся до всіх, Франклін справді вміє битися. Він проводив спаринги з Тайсоном Ф’юрі та провів кілька раундів з Дюбуа. Він дуже хороший суперважковаговик. Він показав це.

Франклін боксував дуже добре. Він дуже розумний з чудовим боксерським IQ, він знову отримає поєдинки такого ґатунку. Це був чудовий виступ. Джошуа хотів подивитися на бій Вордлі проти Гормана та на Вайта проти Франкліна.

Наступний поєдинок Джошуа швидко наближається. Він дивиться на тих хлопців протягом усього бою, думаючи: "Кому б з них не підняли руку - хочу поєдинок з переможцем". Ним став Ділліан. Цілком впевнений, що його бій з Джошуа відбудеться наступного року, будь то березень, червень чи липень. Ентоні готовий до роботи, він вже облизується", - сказав Гірн.