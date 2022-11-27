Вайт: З Франкліном був складний бій

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) мав проблеми у бою з Джермейном Франкліном (21-1, 14 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Так, це був тяжкий бій. Я завжди казав, що перемогти непереможеного надважковаговика найскладніше.

Він прийшов і дав добрий бій. Разом з тим його акції зросли сьогодні.

Для мене все було складно, тому що я боксував з новими інструкціями. Ми намагаємося поліпшити мій стиль і зберегти мій природний.

Бадді Макгірт - скалка в дупі, але він каже правильні речі. Він сказав: "Ти можеш контролювати цього хлопця джебом і продовжувати ламати його".

Через деякий час ніс мого суперника почав говорити та розширюватися.

Я б, напевно, міг завдавати більше ударів і бути активнішим у бою. Очевидно, що я був після поразки і маю нового тренера, нову систему тренувань.

Ви повинні слухати та вірити у свого тренера. У нас був шеститижневий тренувальний процес. Ми працювали лише шість тижнів, але при цьому внесли багато змін.

У команді Франкліна думали, що я відкритий для аперкота, але я заблокував його", - сказав Вайт.