Прогрейс нокаутував Хосе Сепеду в 11-му раунді

Колишній чемпіон світу Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) здобув дострокову перемогу над Хосе Сепедою (35-3, 27 КО) на вечорі боксу в США.

У 4-му раунді боксери зіткнулись головами і в Сепеди з’явилось розсічення біля правого ока.

У 11-му раунді Прогрейс пішов вперед, а Хосе не відповідав на удари та повис на канатах. Рефері зупинив бій. Результат - перемога Реджиса технічним нокаутом в 11-му раунді.

.@RPrograis has STOPPED Jose Zepeda in the 11th to become 2x Super lightweight world champ!#ZepedaPrograis is LIVE on #FITE. pic.twitter.com/SuXZOhvHDY