Ф’юрі підшукав заміну Усику

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Джо Джойса

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі має запасний варіант, якщо він не зможе вийти в ринг із володарем титулів WBO, WBA та IBF у його ваговій категорії Олександром Усиком.

Про це розповів сам британський боксер.

"Якщо Усик не захоче битися в лютому, то тоді давайте організуємо бій з Джо Джойсом на Вемблі. Так що Джо зберися, якщо маленький середньовик не захоче битися, ти в справі. Я буду битися тричі наступного року, і ти можеш стати першим моїм суперником", - розповів Ф’юрі.

Раніше Ф'юрі назвав вік, у якому завершить кар'єру.