Ф’юрі підшукав заміну Усику

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі має запасний варіант, якщо він не зможе вийти в ринг із володарем титулів WBO, WBA та IBF у його ваговій категорії Олександром Усиком.
Про це розповів сам британський боксер.
"Якщо Усик не захоче битися в лютому, то тоді давайте організуємо бій з Джо Джойсом на Вемблі.
Так що Джо зберися, якщо маленький середньовик не захоче битися, ти в справі. Я буду битися тричі наступного року, і ти можеш стати першим моїм суперником", - розповів Ф’юрі.
Раніше Ф'юрі назвав вік, у якому завершить кар'єру.