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Ф’юрі підшукав заміну Усику

Сьогодні 20:25 341 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Джо Джойса
Ф’юрі підшукав заміну Усику
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі має запасний варіант, якщо він не зможе вийти в ринг із володарем титулів WBO, WBA та IBF у його ваговій категорії Олександром Усиком.

Про це розповів сам британський боксер.

"Якщо Усик не захоче битися в лютому, то тоді давайте організуємо бій з Джо Джойсом на Вемблі.

Так що Джо зберися, якщо маленький середньовик не захоче битися, ти в справі. Я буду битися тричі наступного року, і ти можеш стати першим моїм суперником", - розповів Ф’юрі.

Раніше Ф'юрі назвав вік, у якому завершить кар'єру.

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