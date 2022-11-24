Камбосос: Легка вага - найкраща у світі, тут найгучніші імена

Колишній абсолютний чемпіон світу розповів про легку вагу

Джерело - Boxing News 24.

Легка вага – найкраща у боксі через кількість гучних імен.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО).

"Чудовий бій. Раян - великий легковаговик, а значить у "Танка" виникнуть проблеми з розмахом, дистанцією та швидкістю. Знову ж таки, ми знаємо, що Девіс має потужний удар, але щоб виграти, йому необхідно як слід метушитися, починаючи з першого раунду. Він не може дозволити собі просто сидіти і чекати, як він робив проти інших у минулому".

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"Легка вага – найкраща у світі, тут найгучніші імена. Люди хочуть знати, що тут відбувається. Ось про що має бути бокс. Промоутери не організовують стільки цікавих боїв. Наприклад, Кроуфорд - Спенс. Вони ніяк не можуть його зробити, оскільки хтось дуже не хоче втрачати свій нулик. Це дуже все ускладнює", - сказав Камбосос.

Нагадаємо, Камбосос повернувся до тренувань після поразки від Хейні.