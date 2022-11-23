Вайт: Чісору потрібно поважати

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсону Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не слід недооцінювати Дерека Чісору (33-12, 23 КО).

Про це розповів британський надважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 КО).

"Більшість бетторів поставить на Ф’юрі. Він двічі побив Чісору і зараз перебуває на підйомі. Дерек повертається після солідної перемоги над Пулєвим.

Багато британських фанатів хотіли б побачити, як Дерек робить свою справу. Він культовий герой.

Чісора продемонстрував стійкість, коли після поразок Усику та двічі Паркеру повернувся, побився з Пулєвим і продовжив залишатися в обоймі.

Цього хлопця потрібно поважати. Він поб’ється з будь-яким. Те, що він зробив, як він тримається тут – це божевілля", - сказав Вайт.