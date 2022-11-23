Головне
Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 17:45 516
Іспанія декласувала Коста-Рику в 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 20:10 196
Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 17:56 344
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 17:34 746
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:55 269
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу
Сьогодні 13:42 846
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 12:34 27383
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 12:11 1540
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 12:11 649
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:30 1039
Прямі трансляції

Вайт: Чісору потрібно поважати

Сьогодні 20:48 146 0
Ділліан Вайт прокоментував бій Ф’юрі - Чісора
Вайт: Чісору потрібно поважати
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора, #Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсону Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не слід недооцінювати Дерека Чісору (33-12, 23 КО).

Про це розповів британський надважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 КО).

"Більшість бетторів поставить на Ф’юрі. Він двічі побив Чісору і зараз перебуває на підйомі. Дерек повертається після солідної перемоги над Пулєвим.

Багато британських фанатів хотіли б побачити, як Дерек робить свою справу. Він культовий герой.

Чісора продемонстрував стійкість, коли після поразок Усику та двічі Паркеру повернувся, побився з Пулєвим і продовжив залишатися в обоймі.

Цього хлопця потрібно поважати. Він поб’ється з будь-яким. Те, що він зробив, як він тримається тут – це божевілля", - сказав Вайт.

Останній бій боксери провели у листопаді 2014 року, тоді Ф'юрі достроково переміг у 10-му раунді.

Читайте: Ф'юрі: Оцінюю Чісору та Усика приблизно однаково

Коментарі ()
Популярне зараз
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 2640
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3040
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 4181
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється 1962
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 27383
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 3127
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7211
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57645 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1746
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19958 7
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14009
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223864 3