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Ф'юрі: Оцінюю Чісору та Усика приблизно однаково

Сьогодні 13:26 122 0
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Ф'юрі: Оцінюю Чісору та Усика приблизно однаково
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Bad Left Hook.

Дерек Чісора (33-12, 23 КО) та Олександр Усик (20-0, 13 КО) - бійці приблизно одного рівня.

Про це заявив чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

"Чісорі не давали дедлайн, він просто погодився битися. Дерек має яйця, у цьому немає жодних сумнівів. Усик же легко переміг Джошуа, хіба ні? А Чісора дав Олександру рівний бій, було 50 на 50. Тож якщо Дерек не годиться для вас як суперник, то і Усик теж, бо оцінюю їх приблизно однаково", - сказав Ф’юрі

Напередодні Ф'юрі зробив несподівану заяву про зрив бою з Джошуа.

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