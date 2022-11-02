Дерек Чісора (33-12, 23 КО) та Олександр Усик (20-0, 13 КО) - бійці приблизно одного рівня.

Про це заявив чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

"Чісорі не давали дедлайн, він просто погодився битися. Дерек має яйця, у цьому немає жодних сумнівів. Усик же легко переміг Джошуа, хіба ні? А Чісора дав Олександру рівний бій, було 50 на 50. Тож якщо Дерек не годиться для вас як суперник, то і Усик теж, бо оцінюю їх приблизно однаково", - сказав Ф’юрі