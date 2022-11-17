Ф'юрі назвав вік, у якому завершить кар'єру

Тайсон Ф’юр хоче повторити рекорд Роберто Дюрана.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче виступати до 59 років, незважаючи на те, що програватиме.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я не можу зупинитися. Я буду битися до 59 років, як Роберто Дюран. Я більше нічого не знаю. Я зіпсую свій бездоганний послужний список, що б це не означало. Для мене це більше нічого не означає". "Якщо буду непереможеним чемпіоном світу в суперважкій вазі, як Роккі Марчіано, то це мене розбурхає, це буде фантастикою. Але тепер я розумію, чому всіх великих боксерів шокували. Річ у тому, що вони ніколи не могли зав'язати з боксом", - розповів Ф’юрі.

3 грудня Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Дереком Чісорою.

Раніше Ф’юрі назвав умови бою з Вайлдером.