Вайт пояснив поразку від Ф'юрі

Володар титулу WBC Тайсона Ф'юрі порушував правила під час бою з Ділліаном Вайтом (27-3, 19 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Звичайно ж, я вважаю, що бій зупинили занадто рано. Це бокс, тут тебе б'ють. Я і раніше падав у боях, але, звісно, ти підіймаєшся на ноги. Він влучив по мені гарним ударом. Коли він мене штовхнув, я, чорт забирай, пошкодив дві зв'язки в нозі.

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Боксерська рада не дотримувалась правил, оскільки якщо ти впав, то після гонгу не можна зупиняти бій. Якщо ти підвівся до кінця відліку, то тобі дозволено піти у свій кут, куди вирушає лікар для огляду. Вони цього не зробили, а просто зупинили бій, що є величезним порушенням", - розповів Вайт.