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Чісора: Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував

Сьогодні 18:15 169 0
Дерек Чісора прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Чісора: Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) оцінив бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який запланований на 3 грудня.

Про це розповів сам боксер.

"Всі боксери поважають один одного до того моменту, коли потрібно влаштувати бій.

Думаю, Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував. Я став кращим з того часу. Тоді Тайсон добре виглядав", - сказав Чісора.

Останній бій боксери провели у листопаді 2014 року, тоді Ф'юрі достроково переміг у 10-му раунді.

Читайте: Ф'юрі: Оцінюю Чісору та Усика приблизно однаково

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