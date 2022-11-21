Чісора: Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) оцінив бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який запланований на 3 грудня.

Про це розповів сам боксер.

"Всі боксери поважають один одного до того моменту, коли потрібно влаштувати бій.

Думаю, Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував. Я став кращим з того часу. Тоді Тайсон добре виглядав", - сказав Чісора.