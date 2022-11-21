Чісора: Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував

Джерело - tribuna.com.
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) оцінив бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який запланований на 3 грудня.
Про це розповів сам боксер.
"Всі боксери поважають один одного до того моменту, коли потрібно влаштувати бій.
Думаю, Ф'юрі був кращим бійцем, коли я востаннє з ним боксував. Я став кращим з того часу. Тоді Тайсон добре виглядав", - сказав Чісора.
Останній бій боксери провели у листопаді 2014 року, тоді Ф'юрі достроково переміг у 10-му раунді.