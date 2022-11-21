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Ортіс назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні

Сьогодні 18:55 392 0
Вірджил Ортіс прокоментував бій Ломаченко - Хейні
Ортіс назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Ортіс, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) є фаворитом у поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів американський напівсередньоваговик Вірджил Ортіс (19-0, 19 КО).

"Я не пропускаю поєдинки Ломаченка. Не скажу, що він видовищний, але він є гарним бійцем для споглядання. Особливо з погляду боксу. Дуже технічний. Я люблю дивитися його бої, вчитися в нього. Я хотів би побачити його проти будь-кого.

У поєдинку проти Девіна Хейні для мене фаворитом є Ломаченко. Він має багато досвіду. Я не знаю, чи має Девін силу, щоб стримати його. Мені просто здається, що Ломаченко краще за основами", - розповів Ортіс.

Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом.

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