Ортіс назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) є фаворитом у поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів американський напівсередньоваговик Вірджил Ортіс (19-0, 19 КО).

"Я не пропускаю поєдинки Ломаченка. Не скажу, що він видовищний, але він є гарним бійцем для споглядання. Особливо з погляду боксу. Дуже технічний. Я люблю дивитися його бої, вчитися в нього. Я хотів би побачити його проти будь-кого.

У поєдинку проти Девіна Хейні для мене фаворитом є Ломаченко. Він має багато досвіду. Я не знаю, чи має Девін силу, щоб стримати його. Мені просто здається, що Ломаченко краще за основами", - розповів Ортіс.