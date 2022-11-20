Альварес поділився планами на найближчі бої

Мексиканський боксер розраховує провести реванш із Біволом

Джерело - ESPN.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес хоче у травні провести проміжний бій, після чого має бажання зустрітися в реванші з Дмітрієм Біволом.

Про це заявив сам боксер.

"Мій план зараз - повернутися у травні. Збираюся відновити тренування у січні та оцінити своє самопочуття. Хочу повернутися в травні з проміжним поєдинком, щоб подивитися на свій стан. А потім реванш із Біволом у вересні. Це єдине, чого хочу зараз у кар'єрі. Подивимося, як завершиться бій Бенавідеса з Плантом. Дуже конкурентний поєдинок. Думаю, Бенавідес переможе. Але я зосереджений на реванші з Біволом", - зазначив Альварес.

Раніше Сауль Альварес також оцінив можливість проведення бою з Олександром Усиком.