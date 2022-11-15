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Канело: Усик - чудовий боксер, він пройшов довгий шлях

Сьогодні 11:24 267 0
Сауль Альварес прокоментував бій проти Олександра Усика
Канело: Усик - чудовий боксер, він пройшов довгий шлях
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - boxingnews24.com.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) готовий вийти в ринг проти чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Кожен хотів би битися зі мною, це не дивно. Усик - чудовий боксер, він пройшов довгий шлях.

Я - той, хто любить виклики, а він любить відчувати небезпеку у рингу. Це те, що дає адреналін", - сказав Альварес.

Раніше стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій.

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