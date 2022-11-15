Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) готовий вийти в ринг проти чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Кожен хотів би битися зі мною, це не дивно. Усик - чудовий боксер, він пройшов довгий шлях.

Я - той, хто любить виклики, а він любить відчувати небезпеку у рингу. Це те, що дає адреналін", - сказав Альварес.