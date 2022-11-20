Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) зосередиться на наступному поєдинку.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Моє життя складне. Бокс став трохи складним для мене. Усі просто намагаються максимально використати час, поки я боксую, і у них добре виходить. Але це також впливає на активність на рингу. Тому я просто намагаюся відсунути ці моменти убік. Це виклик. Я намагаюся прибрати це зі свого шляху цього року, тому наступного я буду більш зосереджений", - сказав Джошуа.