Валлін: Я заслуговую на бій проти Джошуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO) хоче провести бій проти Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Представники Джошуа не контактували зі мною особисто, але я знаю що були розмови між Едді Гірном та Дмитром, моїм промоутером.

Я б дуже хотів влаштувати цей бій. Я все ще вважаю Джошуа одним із найкращих бійців надважкого дивізіону, у нього дійсно велике ім'я.

Перемога над Джошуа могла б просунути мене та підійняти моє ім'я до нових вершин. Думаю, я заслуговую на бій проти Ентоні Джошуа", - сказав Валлін.