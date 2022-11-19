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Валлін: Я заслуговую на бій проти Джошуа

Сьогодні 10:40 179 0
Валлін прокоментував бій проти Джошуа
Валлін: Я заслуговую на бій проти Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Чемпіон.

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO) хоче провести бій проти Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Представники Джошуа не контактували зі мною особисто, але я знаю що були розмови між Едді Гірном та Дмитром, моїм промоутером.

Я б дуже хотів влаштувати цей бій. Я все ще вважаю Джошуа одним із найкращих бійців надважкого дивізіону, у нього дійсно велике ім'я.

Перемога над Джошуа могла б просунути мене та підійняти моє ім'я до нових вершин. Думаю, я заслуговую на бій проти Ентоні Джошуа", - сказав Валлін.

Нагадаємо Джошуа вірить у бій з Ф’юрі.

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