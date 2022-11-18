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Ф'юрі про Усика: У нього немає харизми, він не особистість

Сьогодні 22:24 128 0
Британець вкотре висловився про Олександра Усика
Ф'юрі про Усика: У нього немає харизми, він не особистість
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) не цікавиться чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.

Про це британець розповів порталу BT Sport Boxing.

"У мене нуль інтересу до цього сируна. У нього немає харизми, він не особистість. Усик побив бодібілдера й завдяки цьому заробив собі статус. Кажуть, що я постійно називаю його середньоваговиком. Але ці слова підкріплені реальними фактами. Я виступаю в надважкій вазі з 12 років. Усик був у середній вазі, в той час як я - у важкій".

  Промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі

"Його перемагали бійці типу Шона Портера у ваговій категорії до 75 кг, в той час як я важив 115-116 кілограм. Тож я називаю Усика середньоваговиком. Не звертайте уваги на цю сосиску. Я не можу дочекатися бою, але після того, як поб'ю Усика, не хочу чути виправдань", - сказав Ф'юрі.

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