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Стала відома дата наступного бою Далакяна

Сьогодні 13:25 196 0
Бій відбудеться 28 січня в Англії.
Стала відома дата наступного бою Далакяна
#Артем Далакян

Джерело - tribuna.com.

Український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведе бій з претендентом Давідом Хіменесом (12-0, 9 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Бій відбудеться 28 січня в Англії.

Зазначається, що даний поєдинок, можливо, пройде у карді Бетербієв - Ярд, який призначений на ту саму дату. Бій відбудеться у Лондоні.

Хіменес у липні переміг американця Рікардо Сандовала (20-2, 15 KO) у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA.

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян прокоментував вторгнення росії до України.

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