Стала відома дата наступного бою Далакяна

Бій відбудеться 28 січня в Англії.

Український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведе бій з претендентом Давідом Хіменесом (12-0, 9 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Бій відбудеться 28 січня в Англії.

Зазначається, що даний поєдинок, можливо, пройде у карді Бетербієв - Ярд, який призначений на ту саму дату. Бій відбудеться у Лондоні.

Хіменес у липні переміг американця Рікардо Сандовала (20-2, 15 KO) у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA.

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян прокоментував вторгнення росії до України.