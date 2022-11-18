Стала відома дата наступного бою Далакяна

Джерело - tribuna.com.
Український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведе бій з претендентом Давідом Хіменесом (12-0, 9 КО).
Про це повідомляє The Ring.
Бій відбудеться 28 січня в Англії.
Зазначається, що даний поєдинок, можливо, пройде у карді Бетербієв - Ярд, який призначений на ту саму дату. Бій відбудеться у Лондоні.
Хіменес у липні переміг американця Рікардо Сандовала (20-2, 15 KO) у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA.
Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян прокоментував вторгнення росії до України.