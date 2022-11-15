Ф’юрі назвав умови бою з Вайлдером

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий до четвертого бою з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером.
Про це розповів сам британський боксер.
"Зараз Деонтей Вайлдер битиметься проти Енді Руїса в елімінаторі, щоб потім побитися зі мною.
Наш четвертий бій з Вайлдером вийшов би чудовим, якби ми провели його тут, на Вемблі, чи не так?
Я їздив до Штатів уже тричі. Отже, якщо він хоче четвертого поєдинку, йому треба прилетіти сюди", - сказав Ф’юрі.
Два поєдинки між Ф’юрі та Вайлдером завершились перемогою Тайсона, один – внічию.
Раніше тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі.