Ф’юрі назвав умови бою з Вайлдером

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий до четвертого бою з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам британський боксер.

"Зараз Деонтей Вайлдер битиметься проти Енді Руїса в елімінаторі, щоб потім побитися зі мною.

Наш четвертий бій з Вайлдером вийшов би чудовим, якби ми провели його тут, на Вемблі, чи не так?

Я їздив до Штатів уже тричі. Отже, якщо він хоче четвертого поєдинку, йому треба прилетіти сюди", - сказав Ф’юрі.