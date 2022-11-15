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Ф’юрі назвав умови бою з Вайлдером

Сьогодні 15:55 365 0
Бій має відбутися у Великій Британії
Ф’юрі назвав умови бою з Вайлдером
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий до четвертого бою з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам британський боксер.

"Зараз Деонтей Вайлдер битиметься проти Енді Руїса в елімінаторі, щоб потім побитися зі мною.

Наш четвертий бій з Вайлдером вийшов би чудовим, якби ми провели його тут, на Вемблі, чи не так?

Я їздив до Штатів уже тричі. Отже, якщо він хоче четвертого поєдинку, йому треба прилетіти сюди", - сказав Ф’юрі.

Два поєдинки між Ф’юрі та Вайлдером завершились перемогою Тайсона, один – внічию.

Раніше тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі.

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