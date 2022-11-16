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Володимир Кличко: Настав час усьому світу зупинити росію

Сьогодні 01:20 99 0
Володимир Кличко: Настав час усьому світу зупинити росію
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко підтримав український народ після масованого ракетного обстрілу країни російськими терористами.

“Чергова божевільна атака по Україні. Одна з наймасштабніших, які вже були зроблені. росія - країна-терорист. Забороніть росію.

Бан Росії у бізнесі. Бан російським атлетам на Олімпійських іграх.

Якщо ви ведете бізнес з росією, ви підтримуєте це. Всі ці руйнування і вбивства були скоєні росією, за останні 9 місяців. Настав час зупинити це [агресію росії] всім з усім світом проти росії”, - зазначив Кличко.

15 листопада армія росії випустила понад 90 ракет по території України. Це один із найбільш масштабних ракетних ударів за час військового вторгнення російської федерації.

Відомо, що метою окупантів були об’єкти критичної інфраструктури. При цьому є влучення й у житлові квартали, зокрема у столиці України - Києві. Також зафіксовано жертви та поранені цивільні.

Україна протистоїть російському повномасштабному вторгненню вже 265-й день.

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