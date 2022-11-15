Руїс: Вайлдер впаде від мого попадання у скроню з правої руки

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі американець Енді Руїс-молодший (35-2, 22 KO) впевнений у своїй перемозі у можливому бою з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Я відчуваю, що зможу витримати удар Уайлдера, але це зовсім не означає, що він б'є слабо. У цьому поєдинку я намагався б частіше використовувати комбінації, бути швидшим, вибуховим. Деонтей би впав від мого удару з правої у скроню", - сказав Руїс.

Нагадаємо Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила, що Вайлдер і Руїс мають зійтися у фіналі відбіркового міні-турніру. Переможець стане претендентом на світовий титул, який зараз утримує британець Тайсон Ф'юрі.

Раніше тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі.