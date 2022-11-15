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Ф'юрі: не завершу кар'єру, доки не проведу бій з Джошуа

Сьогодні 21:55 210 0
Ф'юрі: не завершу кар'єру, доки не проведу бій з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі не збирається завершувати кар'єру, поки не поб'ється зі співвітчизником Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Я не думаю, що зараз можу дозволити собі завершити кар'єру. Мені потрібен бій з Ентоні Джошуа. Ми роками намагалися влаштувати цей поєдинок, цього хочуть уболівальники, це той бій, який я як фанат боксу подивився б. Тож я поки не завершую кар'єру.

У якийсь період був триголовий монстр: я, Вайлдер та Джошуа. Їх побили, лишився я. Потім з'явилися нові люди, і мене запитують, чи можу побити того, чи іншого з нових бійців. Але якщо я не поб'юся з Джошуа, це буде повний фарс", - зазначив Ф'юрі.

3 грудня Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Дереком Чісорою. Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика у серпні не виходив на ринг.

Раніше Ф’юрі назвав умови бою з Вайлдером.

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