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Красюк: Усик та Ф’юрі отримали чи не найвигіднішу пропозицію, яка може зараз існувати у світі

Сьогодні 16:14 355 0
Олександр Красюк розповів, що може завадити проведенню поєдинку Усик - Ф’юрі.
Красюк: Усик та Ф’юрі отримали чи не найвигіднішу пропозицію, яка може зараз існувати у світі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та володар поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) отримали найвигідніші пропозиції щодо бою, які тільки можуть існувати.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Що може перешкодити? Почну з Усика. З його боку поки що ми маємо повну згоду на цей поєдинок, повне розуміння термінів підготовки. Напевно, як завжди, як у будь-якому тренувальному таборі, можуть бути травми, які можуть відсунути дату поєдинку. Але ми знаємо професіоналізм, з яким підходить команда до підготовки, тому травми – їхня ймовірність не настільки висока.

Щодо Ф’юрі. Тут може бути набагато більше аргументів. По-перше, Тайсон може піти на пенсію. Він уже ходив рази три-чотири. По-друге, так само може отримати травму. Але травма Тайсона - це не лише тренувальний табір, а й поєдинок із Чісорою. По-третє, Ф’юрі може впертись і говорити про якісь нездійсненні фінансові амбіції, які неможливо буде виконати. Тим самим йтиме від поєдинку з Усиком. Поки що пропозиції, які отримали і Усик, і Ф’юрі – це чи не найвигідніша пропозиція, яка може зараз існувати у світі, не лише боксу.

Тому з об'єктивного погляду цього відбутися не повинно. Якщо щось відбуватиметься – це буде чиста суб'єктивність", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик назвав місце бою з Ф'юрі.

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